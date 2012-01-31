11年国内株最優秀ファンドはＪＰＭアセットの「ＪＦザ・ジャパン」＝モーニングスター<4765.OJ>

［東京 ３１日 ロイター］ 投信評価会社のモーニングスター4765.OJは３１日、 「ファンド オブ ザ イヤー２０１１」を発表した。国内株式型の最優秀ファンド賞は ＪＰモルガン・アセット・マネジメントの「ＪＦザ・ジャパン」62002333JP.LP」、 国内債券型の最優秀ファンド賞にはＤＩＡＭアセットマネジメントの「ＤＩＡＭ 毎月 分配債券ファンド（愛称：円パワーズ）」62007746JP.LPがそれぞれ受賞した。 「ファンド オブ ザ イヤー」は、同社が評価対象としている国内追加型株式投信約 ３８００本の中から、独自の定量・定性分析に基づき、１１年の運用成績が総合的に優秀 と判断したファンドを選定している。今回の「ファンド オブ ザ イヤー」は１９９９ 年度の発表から数えて１３回目。 受賞ファンドは以下のとおり。 ＜国内株式型部門（対象ファンド数：６８３本）＞ ○最優秀ファンド賞（１本） ・ＪＦザ・ジャパン62002333JP.LP／ＪＰＭアセット ○優秀ファンド賞（２本） ・三菱ＵＦＪグローバルイノベーション（愛称：ニュートン）62002705JP.LP ／三菱ＵＦＪ投信 ・ストラテジック・バリュー・オープン（愛称：真価論）62000220JP.LP ／野村アセットマネジメント ＜国際株式型部門（対象ファンド数：７７９本）＞ ○最優秀ファンド賞（１本） ・ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（愛称：世界配当倶楽部）62005049JP.LP ／ＤＩＡＭアセットマネジメント ○優秀ファンド賞（２本） ・アメリカン・ドリーム・ファンド62006135JP.LP ／新生インベストメント・マネジメント ・ＰＣＡインドネシア株式オープン62007381JP.LP／ＰＣＡアセット ＜国内債券型部門（対象ファンド数：１０４本）＞ ○最優秀ファンド賞（１本） ・ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（愛称：円パワーズ）62007746JP.LP ／ＤＩＡＭアセット ○優秀ファンド賞（３本） ・ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）62005597JP.LP／大和証券投資信託委託 ・みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）＜愛称：ちょっとコアラ＞ 62007770JP.LP／みずほ投信投資顧問 ・三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）62007775JP.LP／三菱ＵＦＪ投信 ＜国際債券型（為替ヘッジなし）部門（対象ファンド数：４０２本）＞ ○最優秀ファンド賞（１本） ・三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）＜愛称：花こよみ＞ 62004275JP.LP／三菱ＵＦＪ投信 ○優秀ファンド賞（２本） ・ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（愛称：ウインドミル） 62002615JP.LP／ベアリング投信投資顧問 ・三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（愛称：夢実月）62004181JP.LP ／三菱ＵＦＪ投信 ＜国際債券型（為替ヘッジあり）部門（対象ファンド数：９６本）＞ ○最優秀ファンド賞（１本） ・フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付） 62004181JP.LP／フィデリティ投信 ○優秀ファンド賞（２本） ・ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） 62004275JP.LP）／ドイチェ・アセット・マネジメント ・円・世界優良国債券ファンド（愛称：円セレクト）／中央三井アセット ＜高利回り債券型部門（対象ファンド数：４５３本）＞ ○最優秀ファンド賞（１本） ・ＪＰＭ資源国債券ファンド62007899JP.LP／ＪＰＭアセット ○優秀ファンド賞（３本） ・野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）62000144JP.LP／野村アセット ・フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド62002607JP.LP／フィデリティ投信 ・エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり62004314JP.LP ／国際投信投資顧問 ＜オルタナティブ型部門（対象ファンド：３２０本）＞ ○最優秀ファンド賞（１本） ・ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）62004602JP.LP／大和投信 ○優秀ファンド賞（１本） ・フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）62004433JP.LP ／フィデリティ投信 ＜バランス型部門（対象ファンド：５４７本）＞ ○最優秀ファンド賞（１本） ・野村世界６資産分散投信（安定コース）62005243JP.LP／野村アセット ○優秀ファンド賞（２本） ・世界三資産バランスファンド（毎月分配型）＜愛称：セッション＞ 62005167JP.LP／野村アセット ・ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）＜愛称：世界三重奏＞ 62005216JP.LP／ＤＩＡＭアセット ＜ルーキーファンド賞（３本、対象ファンド数：４０２本）＞ ・ステート・ストリートＵＳハイ・イールド債券オープン62008213JP.LP ／ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ ・ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）62008295JP.LP／三菱ＵＦＪ投信 ・ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス62008345JP.LP ／住信アセットマネジメント （ロイターニュース 岩崎 成子）