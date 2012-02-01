2日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：００ 民主党財務金融部門会議 ０８：５０ マネタリーベース（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ０８：５０ 個人向け復興国債の発行条件等（財務省） １０：３０─１２：００ 山口日銀副総裁講演（高松市） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ４０年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １４：３０ 個人向け国債（変動・１０年）第１回債の金利更改（財務省） １４：３０ 山口日銀副総裁講演（高松市） １５：００過ぎ １月国内ユニクロ既存店売上高 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：１０─１６：４０ 日本経団連・米倉会長会見 １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会総合部会電力システム改革委員会初回会合 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １日（水） ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（米ペンシルベニア州グラドワイン ） １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １４００ＧＭＴ 米財務省四半期定例入札条件 １月米自動車販売台数 ポルトガル短期国債入札 ドイツ１０年物国債入札 ２日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、下院予算委員会で経済情勢について証言 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] メルケル独首相が中国訪問（４日まで） フランス国債入札 スペイン国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 01 Feb Q4 FIAT SPA FIA.MI 02 Feb PRELIM DEUTSCHE BANK AG ( DBKGn.DE ) 02 Feb Q4 ROYAL DUTCH SHELL PLC ( RDSa.L ) 02 Feb Q4 UNILEVER PLC ( ULVR.L ) 02 Feb Q4 The Dow Chemical Company ( DOW.N ) 02 Feb Q4 Mastercard Inc ( MA.N ) （東京 ２日 ロイター）