2日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：００ 民主党財務金融部門会議 ０８：５０ マネタリーベース（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） ０８：５０ 個人向け復興国債の発行条件等（財務省） １０：３０─１２：００ 山口日銀副総裁講演（高松市） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ４０年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １４：３０ 個人向け国債（変動・１０年）第１回債の金利更改（財務省） １４：３０ 山口日銀副総裁講演（高松市） １５：００過ぎ １月国内ユニクロ既存店売上高 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：１０─１６：４０ 日本経団連・米倉会長会見 １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会総合部会電力システム改革委員会初回会合 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １日（水） ０１００ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ １月中国ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ １月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １３３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（米ペンシルベニア州グラドワイン ） １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １４００ＧＭＴ 米財務省四半期定例入札条件 １月米自動車販売台数 ポルトガル短期国債入札 ドイツ１０年物国債入札 ２日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、下院予算委員会で経済情勢について証言 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] メルケル独首相が中国訪問（４日まで） フランス国債入札 スペイン国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 01 Feb Q4 FIAT SPA FIA.MI 02 Feb PRELIM DEUTSCHE BANK AG (DBKGn.DE) 02 Feb Q4 ROYAL DUTCH SHELL PLC (RDSa.L) 02 Feb Q4 UNILEVER PLC (ULVR.L) 02 Feb Q4 The Dow Chemical Company (DOW.N) 02 Feb Q4 Mastercard Inc (MA.N) （東京 ２日 ロイター）
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