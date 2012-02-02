UPDATE1: 東日本高速道路、3年・300億円のＳＢ発行条件を決定＝利率0.358％

［東京 ２日 ロイター］ みずほ証券によると、東日本高速道路<0#1288=JFI>は、 期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額３００億円。 利率 ０．３５８％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２６９回国債流通利回り＋０．１４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 東日本高速道路 募集期間 ２月 ２日 第１６回国内普通社債 払込日 ２月 ８日 発行額 ３００億円 各社債の金額 １０００万円 期間 ３年 担保 一般担保 利率 ０．３５８％ 主幹事 下記参照 発行価格 １００円 社債管理者 みずほコーポレート銀行 応募者利回り ０．３５８％ 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０１５年３月２０日 Ａａ３（ムーディーズ） 利払日 ５月、１１月の各３０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：みずほ証券、野村証券、メリルリンチ日本証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） みずほ証１２０ 野村証１２０ メリルリンチ日本証６０ ・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料７．５銭 （ロイターニュース 片山直幸）