韓国国民銀行、1年6カ月・224億円のサムライ債発行条件を決定＝利率1.96％

［東京 ２日 ロイター］ 主幹事によると、韓国の国民銀行は、期間１年６カ月の サムライ債（円建て外債）の発行条件を決定した。 発行総額は２２４億円。 利率 １．９６％ 発行価格 １００円 スプレッド スワップレート＋１．５５％ ［ 募集要項一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 韓国国民銀行 申込期間 ２月 ２日 第５回円貨社債 払込期日 ２月 ８日 発行額 ２２４億円 各社債の金額 １億円 期間 １年６カ月 主幹事 下記参照 利率 １．９６％ 財務代理人 三井住友銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ１（ムーディーズ） 償還期限 ２０１３年８月 ８日 Ａ（Ｓ＆Ｐ） 利払日 ２月、８月の各 ８日 Ａ＋（ＪＣＲ） -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、メリルリンチ日本証券、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村証券 ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭