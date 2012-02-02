韓国国民銀行、2年・76億円のサムライ債発行条件を決定＝利率2.04％

［東京 ２日 ロイター］ 主幹事によると、韓国の国民銀行は、期間２年のサムライ 債（円建て外債）の発行条件を決定した。発行額７６億円。 利率 ２．０４％ 発行価格 １００円 スプレッド スワップレート＋１．６３％ ［ 募集要項一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 韓国国民銀行 申込期間 ２月 ２日 第６回円貨社債 払込期日 ２月 ８日 発行額 ７６億円 各社債の金額 １億円 期間 ２年 主幹事 下記参照 利率 ２．０４％ 財務代理人 三井住友銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ１（ムーディーズ） 償還期限 ２０１４年２月７日 Ａ（Ｓ＆Ｐ） 利払日 ２月、８月の各８日 Ａ＋（ＪＣＲ） -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、メリルリンチ日本証券、 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村証券 ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭