［東京 ２日 ロイター］ ＪＰモルガン証券によると、米ＪＰモルガン・チェース ・アンド・カンパニー( JPM.N )<0#1212=JFI>は、期間５年の変動利付サムライ債（円建て 外債）の発行条件を決定した。発行額１５６億円。 利率 ３カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．９５％ 発行価格 １００円 ［ 募集要項一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ＪＰモルガン・チェース 払込期日 ２月９日 ・アンド・カンパニー 各社債の金額 １億円 第４回変動利付円貨社債 主幹事 ＪＰモルガン証券 発行額 １５６億円 財務代理人 みずほコーポレート銀行 期間 ５年 格付け・予定 Ａ（Ｓ＆Ｐ） 利率 上記参照 Ａａ３（ムーディーズ） 発行価格 １００円 ＡＡ─（フィッチ） 償還期限 ２０１７年２月９日 利払日 ２月、５月、８月、１１月の 各９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（単位：億円） ＪＰモルガン証１２８ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０ みずほ証１０ ＳＭＢＣ日興証５ 野村証３ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭