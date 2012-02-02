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米ＪＰモルガン・チェース
［東京 ２日 ロイター］ ＪＰモルガン証券によると、米ＪＰモルガン・チェース
・アンド・カンパニー(JPM.N)<0#1212=JFI>は、期間５年の変動利付サムライ債（円建て
外債）の発行条件を決定した。発行額１５６億円。
利率 ３カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．９５％
発行価格 １００円
［ 募集要項一覧 ］
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銘柄 ＪＰモルガン・チェース 払込期日 ２月９日
・アンド・カンパニー 各社債の金額 １億円
第４回変動利付円貨社債 主幹事 ＪＰモルガン証券
発行額 １５６億円 財務代理人 みずほコーポレート銀行
期間 ５年 格付け・予定 Ａ（Ｓ＆Ｐ）
利率 上記参照 Ａａ３（ムーディーズ）
発行価格 １００円 ＡＡ─（フィッチ）
償還期限 ２０１７年２月９日
利払日 ２月、５月、８月、１１月の
各９日
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・引受証券と引受額（単位：億円）
ＪＰモルガン証１２８ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０ みずほ証１０
ＳＭＢＣ日興証５ 野村証３
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
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