〔情報ＢＯＸ〕1月の追加型株式投信、資金純流出ランキング

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［東京 ２日 ロイター］ 野村総合研究所が試算した１月の追加型株式投信の資金 純流出ランキングは以下のとおり。 順位 ファンド名 運用会社 純流出 純資産 1 グローバル・ソブリン・オープン（毎月 国際 -616 17,829 2 ダイワ・グローバル債券Ｆ（毎月分配型 大和 -340 3,760 3 野村Ｇハイイールド債券投信（資源国通 野村 -334 8,313 4 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン 大和 -228 3,359 5 ダイワ外国債券Ｆ（毎月分配型） ダイ 大和 -213 1,408 6 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投 野村 -189 2,876 7 野村Ｇ ＣＢ投信（資源国通貨コース） 野村 -178 1,708 8 ラサール・グローバルＲＥＩＴ Ｆ（毎 日興 -169 6,370 9 ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（ ピクテ -145 5,828 10 新光ＵＳ ＲＥＩＴオープン《ゼウス》 新光 -131 6,815 11 野村ハイパーブル・ベア２（日本ハイパ 野村 -109 260 12 ピムコ・グローバル・ハイイールドＦ（ 三菱ＵＦＪ -96 1,699 13 野村世界６資産分散投信（分配コース） 野村 -94 2,424 14 財産３分法Ｆ（不動産・債券・株式）毎 日興 -89 4,800 15 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 野村 -81 6,753 16 マイストーリー分配型（年６回）Ｂコー 野村 -79 3,162 17 日興ハイブリッド３分法Ｆ毎月分配型（ 日興 -78 1,387 18 三菱ＵＦＪ外国債券オープン（毎月分配 三菱ＵＦＪ -72 2,115 19 ピムコハイ・インカム毎月分配型Ｆ 三菱ＵＦＪ -72 2,388 20 日興ＧＳグロース・マーケッツＦ《グロ 日興 -71 271 （単位：億円） （ロイターニュース 岩崎 成子）
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