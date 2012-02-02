3日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：４０ 閣議、閣議後会見 ０９：１０ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定（財務省） １０：３０ 民主党デフレ脱却議連勉強会 １１：００ 三菱電機 エレベータ事業に関する説明会 １２：００ 採用活動イベント「ユニクロ希望塾」で柳井会長が講演 １３：００ 衆議院本会議 １３：３０ 篠原国際通貨基金（ＩＭＦ）副専務理事が会見 １４：００─１５：１５ ホンダ モータースポーツ活動計画発表会 １９：００―２１：００ 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議（経産省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、下院予算委員会で経済情勢について証言 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] メルケル独首相が中国訪問（４日まで） フランス国債入札 スペイン国債入札 ３日（金） ００１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済・金融政策について 講演（テキサス州オースティン） ０２３０ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] メルケル独首相が中国訪問（４日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 02 Feb PRELIM DEUTSCHE BANK AG ( DBKGn.DE ) 02 Feb Q4 ROYAL DUTCH SHELL PLC ( RDSa.L ) 02 Feb Q4 UNILEVER PLC ( ULVR.L ) 02 Feb Q4 The Dow Chemical Company ( DOW.N ) 02 Feb Q4 Mastercard Inc ( MA.N ) （東京 ３日 ロイター）