3日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ===国内経済・指標関係== 08:40 閣議、閣議後会見 09:10 衆議院予算委員会 10:20 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 10:30 新型窓口販売方式による10年利付国債の発行条件等(財務省) 10:30 エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定(財務省) 10:30 民主党デフレ脱却議連勉強会 11:00 三菱電機 エレベータ事業に関する説明会 12:00 採用活動イベント「ユニクロ希望塾」で柳井会長が講演 13:00 衆議院本会議 13:30 篠原国際通貨基金(IMF)副専務理事が会見 14:00─15:15 ホンダ モータースポーツ活動計画発表会 19:00―21:00 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議(経産省) ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 2日(木) 0030GMT 12月豪貿易収支(連邦統計局)[AUBOGS=ECI] 1000GMT 12月ユーロ圏生産者物価指数(統計局)[EUPPIY=ECI] 1230GMT 1月米企業人員削減数(チャレンジャー社)[USCHAL=ECI] 1330GMT 第4・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値(労働省)[USLCTS=ECI] 1330GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1500GMT バーナンキ米FRB議長、下院予算委員会で経済情勢について証言 1600GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1600GMT 米財務省52週間物TB入札条件 1月米チェーンストア売上高(ICSC)[USUBSM=ECI] メルケル独首相が中国訪問(4日まで) フランス国債入札 スペイン国債入札 3日(金) 0015GMT フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済・金融政策について 講演(テキサス州オースティン) 0230GMT 1月中国サービス部門PMI(HSBC)[CNPMIS=ECI] 0858GMT 1月ユーロ圏総合PMI改定値[EUPMIP=ECI] 0858GMT 1月ユーロ圏サービス部門PMI改定値[EUPMIS=ECI] 1000GMT 12月ユーロ圏小売売上高(統計局)[EURSLY=ECI] 1330GMT 1月米雇用統計(労働省)[USNFAR=ECI] 1500GMT 1月米ISM非製造業景気指数(ISM)[USNPMI=ECI] 1500GMT 12月米製造業新規受注(商務省)[USFORD=ECI] メルケル独首相が中国訪問(4日まで) ===海外主要企業決算=== 02 Feb PRELIM DEUTSCHE BANK AG ( DBKGn.DE ) 02 Feb Q4 ROYAL DUTCH SHELL PLC ( RDSa.L ) 02 Feb Q4 UNILEVER PLC ( ULVR.L ) 02 Feb Q4 The Dow Chemical Company ( DOW.N ) 02 Feb Q4 Mastercard Inc ( MA.N ) (東京 3日 ロイター)