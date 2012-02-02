3日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：４０ 閣議、閣議後会見 ０９：１０ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １０：３０ エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定（財務省） １０：３０ 民主党デフレ脱却議連勉強会 １１：００ 三菱電機 エレベータ事業に関する説明会 １２：００ 採用活動イベント「ユニクロ希望塾」で柳井会長が講演 １３：００ 衆議院本会議 １３：３０ 篠原国際通貨基金（ＩＭＦ）副専務理事が会見 １４：００─１５：１５ ホンダ モータースポーツ活動計画発表会 １９：００―２１：００ 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議（経産省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １２３０ＧＭＴ １月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、下院予算委員会で経済情勢について証言 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] メルケル独首相が中国訪問（４日まで） フランス国債入札 スペイン国債入札 ３日（金） ００１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済・金融政策について 講演（テキサス州オースティン） ０２３０ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] メルケル独首相が中国訪問（４日まで） ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 02 Feb PRELIM DEUTSCHE BANK AG (DBKGn.DE) 02 Feb Q4 ROYAL DUTCH SHELL PLC (RDSa.L) 02 Feb Q4 UNILEVER PLC (ULVR.L) 02 Feb Q4 The Dow Chemical Company (DOW.N) 02 Feb Q4 Mastercard Inc (MA.N) （東京 ３日 ロイター）
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