追加：起債予測一覧〔表〕＝2月3日現在

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追加：・伊藤園を国内ＳＢ表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 伊藤園 (2593.T) 2/ 3 A 期間5年、主幹事は野村 ホンダファイナンス 2/ 2 A 期間5年 <0#8461=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ 森ビル <0#3270=JFI> 2/ 1 A 期間3年、主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 1/27 AA 期間10年、発行額400億円、個人債、 劣後債 主幹事はみずほ、みずほインベ 仮条件／利率1.35─2.05％ 2月10日に起債予定 引受証券：みずほ、みずほインベ、 野村、大和ＣＭ、岡三 格付けはＡ(Ｒ＆Ｉ)、Ａ＋(ＪＣＲ) キユーピー (2809.T) 1/25 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ レンジ／T(298回)+20─22bp 2月8日に起債予定 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/26 A 期間5年 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ 2月に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、大和ＣＭ、メリル テルモ (4543.T) 12/12 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 関西国際空港 1/ 5 A 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、大和ＣＭ <0#0936=JFI> 発行時期は2月を予定 住宅金融支援機構 12/16 AA 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 発行額は10年債が200億円、15年債が100億円 20年債が180億円 レンジ／ 10年債：T(320回)+7─8bp 15年債：T(92回)+8─9bp 20年債：T(133回)+14─15bp 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 2月7日に起債予定 都市再生機構 12/13 AA 期間3・5・10年 <0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 2月に起債予定 中部国際空港 11/ 9 AA 期間5年、発行額100億円 <0#0941=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(285回)+13─17bp 来週後半に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 12/13 AA 期間5年、発行額300億円程度 支援機構<0#1295=JFI> 期間10年、発行額100億円程度 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 2月上旬に条件決定予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事は野村、メリル 2月9日に起債予定 引受額：野村120億円、メリル80億円、 ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ各20億円、 ＧＳ、ＭスタンレーＭＵＦＧ、しんきん、 みずほインベ各10億円、 岡三、ＪＰモルガン、シティＧ、ドイツ、 東海東京、バークレイズ各5億円 A 期間10年、発行額300億円程度 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月に発行予定 AA 期間5年、発行額200億円程度 主幹事はしんきん、野村、ＳＭＢＣ日興 2月9日に起債予定 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 大阪市 <0#0150=JFI> 2/ 3 A 期間15年、発行額100億円 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 2月に起債予定 福岡市 <0#0158=JFI> 1/31 A 期間5年、発行額150億円、スポット債 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京、 ＳＭＢＣ日興 3月に起債予定 名古屋市 <0#0151=JFI> 1/25 A 期間3
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