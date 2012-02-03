公募投信の資金動向（1月）＝野村総合研究所

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［東京 ３日 ロイター］ 野村総合研究所が算出した１月の国内籍追加型公募投信 の資金動向は以下のとおり。 純資産 推計純 2011年度累計 2011年累計 合計 設定額 （11年4月─12月） （11年1月─12月） (1月末) (月間) 設定額 解約額 設定額 解約額 総合 481,006 -3,077 157,823 146,813 214,207 195,878 国内株式 40,656 -457 7,351 7,127 10,922 10,445 海外株式 59,083 -755 13,291 21,881 19,781 30,234 国内債券 23,368 221 4,508 3,688 6,242 4,894 海外債券 220,255 -1,061 74,646 70,807 97,506 90,552 国内ハイブリッド 12,100 3 3,392 2,584 5,678 3,882 海外ハイブリッド 90,031 -1,597 33,832 25,320 46,180 32,312 注）単位：億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた金額 累計の設定額と解約額は実績値で２０１１年１２月末現在
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