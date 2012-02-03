2011年度第4次補正予算案、衆議院を通過

Investing |
［東京 ３日 ロイター］ 衆議院は３日午後の本会議で、２０１１年度第４次補正予算案を民主、自民、公明などの与野党の賛成多数で可決した。
同法案は参議院に送付され、来週中にも成立する見通し。
２０１１年度第４次補正予算は歳出総額２兆５３４５億円。円高などに苦戦する中小企業の資金繰り支援に７４１３億円、高齢者医療の窓口負担軽減などで４９３９億円、環境対応車の普及促進費に３０００億円を計上。環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉参加をにらんだ農林漁業対策費１５７４億円も盛り込んだ。為替介入資金の原資となる外国為替資金証券の発行限度額は１９５兆円に引き上げる。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
外国為替フォーラム
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文