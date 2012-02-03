UPDATE1: 西日本高速道路、3年・150億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.347％

［東京 ３日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、西日本高速道 路<0#1290=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１５０億円。 利率 ０．３４７％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２６９回国債流通利回り＋０．１４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 西日本高速道路 募集期間 ２月 ３日 第１３回国内普通社債 払込期日 ２月 ９日 発行額 １５０億円 各社債の金額 １０００万円 期間 ３年 主幹事 下記参照 利率 ０．３４７％ 社債管理者 下記参照 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．３４７％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還日 ２０１５年３月２０日 利払日 ２月、８月の各２８日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ・社債管理者：みずほコーポレート銀行（代表）、三井住友銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行 ・引受証券と引受額（単位：億円）： 大和証券キャピタル・マーケッツ７５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証７５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料７．５銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）