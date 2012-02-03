UPDATE1: 三菱東京ＵＦＪ銀、10年・1520億円の個人向け期限前償還条項付劣後債発行条件を決定

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［東京 ３日 ロイター］ 三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>は、期間１０年の期限 前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行条件を決定した。発行額１５２０億円。 個人投資家向けに募集される。主幹事の発表で明らかになった。 利率 当初５年：１．１０％ 以降：５年物円スワップ＋０．５９％ 発行価格 １００円 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 三菱東京ＵＦＪ銀行 申込期間 ２月 ６日─２１日 第３６回期限前償還条項付 払込日 ２月２２日 無担保社債（劣後特約付） 各社債の金額 ２５０万円 発行額 １５２０億円 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・ 期間 １０年 スタンレー証券 利率 上記参照 社債管理者 野村信託銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ） 償還日 ２０２２年２月２２日 Ａ（Ｒ＆Ｉ） 利払日 ２月、８月の各２２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（案、単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１２００ 大和証券キャピタル・マーケッツ２００ 野村証１２０ ・引受手数料：５０銭 ・期限前償還条項：本社債の元金は、その全部を金融庁の事前承認を得たうえで、 ２０１７年２月２２日に額面１００円につき１００円の割合で期限前償還することが できる。 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
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