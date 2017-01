再送：指標予測＝10─12月期実質ＧＤＰは前期比年率‐1.4％、外需減速などで再びマイナス成長

*以下の記事は3日に配信したものです。 [東京 3日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、内閣府 が13日に発表する2011年10─12月期実質国内総生産(GDP)1次速報の予測 中央値は、前期比マイナス0.3%、年率マイナス1.4%と2期ぶりのマイナス成長と なった。欧州債務危機などを背景とする外需の減速が響く見通し。歴史的な円高や復興の 遅れに懸念を示す声も少なくない。 10―12月期は集計対象の29社すべてが、外需寄与度のマイナス転落を予想。予想 中央値はマイナス0.6%と、7―9月期2次速報のプラス0.6%から大きく落ち込 む。欧州問題への懸念が広がる形で世界経済が減速、外需が落ち込むとともに、長期化す る円高も輸出の足かせとなる。タイの洪水も、一時的ながら影響があったとみるエコノミ ストが多かった。 政府が復興への本格予算と位置付けた11年度第3次補正予算の成立が遅れたことで、 復興事業の景気下支え効果が後ずれしたことを指摘する声も複数あった。7―9月期に3 期ぶりのプラス成長となったGDPは再びマイナスとなり、日本経済が「踊り場局面入り していることをあらためて印象づけることになる可能性が高い」(第一生命経済研究所) という。 各調査機関の見通しは以下の通り。(単位:%、外需は寄与度) 前期比 年率 消費 設備 外需 中央値 -0.3 -1.4 0.2 0.9 -0.6 最大値 0.0 0.1 0.4 2.5 -0.2 最小値 -1.0 -3.9 -0.2 -0.3 -0.8 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 調査機関 Barclays PLC -0.3 -1.1 0.3 0.2 -0.7 BNP Paribas -0.4 -1.7 0.1 1.0 -0.6 Citi -0.3 -1.4 0.2 1.3 -0.6 Credit Agricole CIB 0.0 -0.1 0.4 1.0 -0.2 Dai-ichi Life Research -0.4 -1.6 0.2 1.4 -0.6 Daiwa Institute of Research -0.2 -0.9 0.0 -0.2 -0.5 Daiwa SB Investments -0.4 -1.4 0.0 0.6 -0.6 Deutsche Bank -0.4 -1.4 0.3 -0.1 -0.4 Informa Global Markets -0.1 -0.5 0.3 0.9 -0.7 ITOCHU Economic Research -0.5 -2.2 0.0 1.1 -0.7 Japan Research Institute -0.1 -0.5 0.2 0.6 -0.6 JPMorgan Chase -0.2 -0.6 0.2 0.2 -0.8 Meiji Yasuda Life Insurance -0.2 -0.8 0.1 1.1 -0.6 Mitsubishi Research Institute-0.4 -1.6 0.1 0.1 -0.5 MUFJ Morgan Stanley Sec -0.2 -0.8 0.2 1.2 -0.5 Mitsubishi UFJ R&C -0.5 -1.8 0.4 0.2 -0.6 Mizuho Research Institute -0.5 -2.1 0.2 1.3 -0.6 Mizuho Sec -0.5 -2.0 0.2 2.0 -0.8 Mizuho Sec R and C -0.5 -1.8 0.2 0.2 -0.5 Monex -0.3 -1.2 0.2 -0.2 -0.6 Morgan Stanley MUFG Sec -0.1 -0.6 0.2 0.6 -0.4 NLI Research -0.3 -1.4 0.1 1.0 -0.6 Nomura -0.2 -0.6 0.2 1.2 -0.4 Norinchukin Research -1.0 -3.9 -0.2 -0.3 -0.7 Royal Bank Of Scotland -0.7 -2.7 0.0 0.6 -0.6 Shinkin Central Bank -0.2 -0.9 0.3 0.9 -0.5 SMBC Nikko Securities -0.4 -1.6 0.2 1.1 -0.7 Sumitomo Mitsui AM 0.0 0.1 0.4 1.2 -0.4 UBS 0.0 0.0 0.3 2.5 -0.5 (ロイターニュース 基太村真司)