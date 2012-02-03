再送：6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 国有林野事業特別会計の借入金の入札予定（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３日（金） ００１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済・金融政策について 講演（テキサス州オースティン） ０２３０ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] メルケル独首相が中国訪問（４日まで） ４日（土） メルケル独首相が中国訪問（最終日） 米大統領選：共和党ネバダ州党員集会、メーン州党員集会開始（２月１１日まで） ６日（月） ００３０ＧＭＴ １２月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０４００ＧＭＴ 第４・四半期インドネシアＧＤＰ[IDGDP=ECI] ０８００ＧＭＴ ユーロ圏財務相代理会合 １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １４００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米国でのインフレターゲティング」（シカゴ） １６００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済と金融政策の見通し について講演（ワシントン） フランス短期国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ 03 Feb Q4 Aon Corp ( AON ) 0.96 18 0.84 03 Feb Q4 Beam Inc BEAM 0.67 8 0.63 03 Feb Q2 2012 The Clorox Co ( CLX ) 0.68 17 0.68 03 Feb Q4 Simon Property Group Inc ( SPG ) 0.90 8 0.74 03 Feb Q1 2012 Tyson Foods Inc ( TSN ) 0.34 16 0.75 03 Feb Q4 Weyerhaeuser Co ( WY ) 0.06 12 0.10 06 Feb Q4 Anadarko Petroleum Corp ( APC ) 0.62 26 0.29 06 Feb Q4 Dun and Bradstreet Corp ( DNB ) 2.08 8 1.92 06 Feb Q4 Hasbro Inc ( HAS.O ) 1.05 13 0.99 06 Feb Q4 Humana Inc ( HUM ) 1.21 19 0.63 06 Feb Q4 Loews Corp ( L ) 0.91 3 1.17 06 Feb Q4 Leggett And Platt Inc ( LEG ) 0.21 6 0.21 06 Feb Q4 Pioneer Natural Resources Co ( PXD ) 1.02 27 0.51 06 Feb Q2 2012 Sysco Corp ( SYY ) 0.44 11 0.44 06 Feb Q4 Torchmark Corp ( TMK ) 1.24 15 1.12 06 Feb Q4 Unum Group ( UNM ) 0.75 15 0.66 06 Feb Q4 Yum! Brands Inc ( YUM ) 0.74 20 0.63 （東京 ３日 ロイター）