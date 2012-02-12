起債予測一覧〔表〕＝2月13日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 神戸製鋼所 <0#5406=JFI> 2/10 A 期間5年・10年 主幹事は5年債が野村、みずほ、 大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 10年債が野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 清水建設 <0#1803=JFI> 2/ 9 A 期間は中期 主幹事はみずほ 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 2/ 9 A 期間4年・7年・10年 発行額は4年債が350億円、 7年債が150億円、10年債が500億円 主幹事は4年債が三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、7年債と10年債が野村 2月に起債予定 三井住友ファイナンス＆リース 2/ 8 AA 期間5年、発行額100億円 <0#8592=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、 しんきん、ＳＭＢＣフレンド レンジ／T(285回)+23─28bp 今週後半に起債予定 みらかホールディングス 2/ 6 A 期間5年 (4544.T) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 伊藤園 (2593.T) 2/ 3 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事は野村 今週後半に起債予定 ホンダファイナンス 2/ 2 A 期間5年 <0#8461=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/26 AA 期間5年、発行額150億円 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、 大和ＣＭ 今週後半に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、大和ＣＭ、メリル テルモ (4543.T) 12/12 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 3月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構 2/10 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 <0#0905=JFI> 2月17日に起債予定 住宅金融支援機構 2/ 7 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 3月上旬に起債予定 関西国際空港 1/ 5 AA 期間3年・5年・10年 <0#0936=JFI> 発行総額250億円 主幹事はＳＭＢＣ日興、みずほ、大和ＣＭ 2月16日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 A 期間10年、発行額300億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月に発行予定 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 大阪府 <0#0104=JFI> 2/10 A 期間20年、主幹事はＳＭＢＣ日興 年度内の発行予定、フレックス枠活用 1/25 AA 期間5年、発行額200億円 2月15日に起債予定 福岡市 <0#0158=JFI> 1/31 A 期間5年、発行額150億円、スポット債 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京、 ＳＭＢＣ日興 3月に起債予定 名古屋市 <0#0151=JFI> 1/25 A 期間3年・5年、発行額各100億円程度 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京、みずほ 2月に発行予定 札幌市 <0#0155=JFI> 7/12 <2011年度の主幹事方式> 通年事務主幹事は野村 期間20年・30年・その他の年限を合わせて 400億円程度 福岡県 <0#0111=JFI> 4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ 制を採用>： 発行総額400億円 期間未定のフレックス枠が400億円ある 総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ 総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、 みずほ 東京都 <0#0100=JFI> 1/25 AA 期間10年、発行額400億円 2月15日に起債予定 12/26 A 期間5年 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ、 みずほインベ、3月に起債
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