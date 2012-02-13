再送：14日の国内・海外経済指標と行事予定

＊閣議、閣議後会見の時間を変更して再送します。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝＝国内経済・指標関係＝＝ 日銀政策決定会合（２日目） ０８：１５ 民主党 成長戦略・経済対策ＰＴ総会 ０９：３０ 閣議、閣議後会見 ０９：３０─１０：３０ 民主党 円高・欧州危機等対応研究会 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １３：３０ １２月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：３０ 日銀総裁会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １３日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 オバマ米大統領が２０１３会計年度予算教書を発表 ギリシャ債務交換の最終案提示期限 イタリア短期債入札 ドイツ短期債入札（６カ月） フランス国債入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ DEUTSCHE BOERSE AG PRELIM ( DB1Gn.DE ) １４日（火） ０１４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、ＦＲＢの責務について講演 （米カリフォルニア州クレアモント） ０９３０ＧＭＴ １月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １３４５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （デラウェア州ニューアーク） １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、上院財政委員会で２０１３会計年度予算教書について証言 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ２２４０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しに ついて講演（フロリダ州サラソタ） オバマ米大統領が中国の習近平・国家副主席と会談 イタリア中期債入札 ギリシャ３カ月物Ｔビル入札 スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札 ＥＵ・中国首脳会談（北京） 米財務省６４日物出納管理証券入札 ＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝ THYSSENKRUPP AG Q1 ( TKAG.DE ) （東京 １４日 ロイター）