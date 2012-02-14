〔情報ＢＯＸ〕日銀追加緩和・資産買入基金増額の概要

［東京 １４日 ロイター］ 日銀が金融政策決定会合で決定した追加緩和策の 概要は以下のとおり。 資産買い入れ等の基金を５５兆円程度から６５兆円程度に１０兆円程度増額した。 買い入れの対象は長期国債。 資産の買い取り枠の詳細（単位：兆円） 従来の基金残高 今回の増額幅 増額後の基金残高 総額 ５５．０ １０．０ ６５．０ 資産買い入れ ２０．０ １０．０ ３０．０ 長期国債 ９．０ １０．０ １９．０ 国庫短期証券 ４．５ ─ ４．５ ＣＰ等 ２．１ ─ ２．１ 社債等 ２．９ ─ ２．９ ＥＴＦ １．４ ─ １．４ Ｊ ＲＥＩＴ ０．１１ ─ ０．１１ 固定金利オペ ３５．０ ─ ３５．０ 期間３カ月もの ２０．０ ─ ２０．０ 期間６カ月もの １５．０ ─ １５．０