再送：15日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊ユーロ圏財務相会合を電話協議に変更しました。
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
０９：００ 衆議院予算委員会
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１４：００ 金融経済月報（日銀）
１６：００ ＪＡＬ社長定例会見
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１４日（火）
０２４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、ＦＲＢの責務について講演
（米カリフォルニア州クレアモント）
０９３０ＧＭＴ １月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
１０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１０００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１３３０ＧＭＴ １月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ １月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１３４５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（デラウェア州ニューアーク）
１３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５００ＧＭＴ １２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
１５００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、上院財政委員会で２０１３会計年度予算教書について証言
１６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
２２４０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しに
ついて講演（フロリダ州サラソタ）
欧州議会本会議（仏ストラスブール、１６日まで）
オバマ米大統領が中国の習近平・国家副主席と会談
イタリア中期債入札
ギリシャ３カ月物Ｔビル入札
スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札
ＥＵ・中国首脳会談（北京、１５日まで）
米財務省６４日物出納管理証券入札
１５日（水）
０６３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI]
０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI]
０９３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
１０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
１０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI]
１０３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告
１２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１３３０ＧＭＴ ２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１４１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（米テキサス州サンマルコス）
１４００ＧＭＴ １２月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI]
１４１５ＧＭＴ １月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI]
１４１５ＧＭＴ １月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
１５００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１５００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、下院歳入委員会で２０１３会計年度予算教書について証言
１９００ＧＭＴ １月２４─２５日の米ＦＯＭＣ議事録発表
欧州議会本会議（仏ストラスブール、１６日まで）
第４・四半期マレーシアＧＤＰ
ポルトガル短期債入札
スペイン国債入札
イタリアＴビル入札
スウェーデン中銀、金融政策会合（１６日まで）
ＩＭＦ・ＥＵのトロイカ調査団、支援条件の順守めぐりポルトガルへの調査開始（約２週間）
ユーロ圏財務相がギリシャへの第２次支援について電話協議
ＥＵ・中国首脳会談（北京、最終日）
＝＝主要企業決算＝＝
15 Feb FR 06:00 BNP PARIBAS SA Q4 (BNPP.PA)
（東京 １５日 ロイター）
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