再送：15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊ユーロ圏財務相会合を電話協議に変更しました。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １４：００ 金融経済月報（日銀） １６：００ ＪＡＬ社長定例会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １４日（火） ０２４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、ＦＲＢの責務について講演 （米カリフォルニア州クレアモント） ０９３０ＧＭＴ １月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] １０００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １３４５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （デラウェア州ニューアーク） １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、上院財政委員会で２０１３会計年度予算教書について証言 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ２２４０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しに ついて講演（フロリダ州サラソタ） 欧州議会本会議（仏ストラスブール、１６日まで） オバマ米大統領が中国の習近平・国家副主席と会談 イタリア中期債入札 ギリシャ３カ月物Ｔビル入札 スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札 ＥＵ・中国首脳会談（北京、１５日まで） 米財務省６４日物出納管理証券入札 １５日（水） ０６３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] １０３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １４１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（米テキサス州サンマルコス） １４００ＧＭＴ １２月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４１５ＧＭＴ １月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、下院歳入委員会で２０１３会計年度予算教書について証言 １９００ＧＭＴ １月２４─２５日の米ＦＯＭＣ議事録発表 欧州議会本会議（仏ストラスブール、１６日まで） 第４・四半期マレーシアＧＤＰ ポルトガル短期債入札 スペイン国債入札 イタリアＴビル入札 スウェーデン中銀、金融政策会合（１６日まで） ＩＭＦ・ＥＵのトロイカ調査団、支援条件の順守めぐりポルトガルへの調査開始（約２週間） ユーロ圏財務相がギリシャへの第２次支援について電話協議 ＥＵ・中国首脳会談（北京、最終日） ＝＝主要企業決算＝＝ 15 Feb FR 06:00 BNP PARIBAS SA Q4 ( BNPP.PA ) （東京 １５日 ロイター）