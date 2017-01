UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、予想下回る米小売売上高・ギリシャ懸念で

*レートを更新しました。 (カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*24.00(+0*22.00) =3.0865% 前営業日終盤 100*02.00(+0*09.00) =3.1218% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*18.00(+0*11.50) =1.9379% 前営業日終盤 100*06.50(+0*02.00) =1.9775% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*08.75(+0*03.00) =0.8186% 前営業日終盤 100*05.75(‐0*02.75) =0.8379% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*29.50( 0*00.00) =0.2900% 前営業日終盤 99*29.50(‐0*00.75) =0.2900% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。朝方発表された1月の米小売売上高が予想を下回ったことに加え、ギリシャが第 2次支援獲得に必要な財政緊縮策を実行できるのか疑問視する見方が広がったことが背景。 ムーディーズ・インベスターズ・サービスが前日、最高位の「トリプルA」格付けを付 与しているフランス、英国、オーストリアの格付け見通しを「ネガティブ」に引き下げ、 イタリア、ポルトガル、スペイン、スロバキア、スロベニア、マルタの格付けを引き下げ たことも、安全資産としての米国債に対する買いが加速する要因となった。 イートン・バンス・マネジメントのバイスプレジデント、エリック・シュタイン氏は 「米小売統計の内容は強弱まちまちとなり、ムーディーズは欧州のソブリン債格付けを引 き下げた。こうしたなか、この日は他の市場でも若干のリスクオフ地合いとなったことで、 米国債に対する買いが加速した」と述べた。 午後の取引で、指標10年債US10YT=RRは17/32高で推移。利回りは1.92% と、前日終盤の1.98%から低下した。 ギリシャ問題をめぐっては、同国政府が防衛費の削減と公務員給与の引き下げにより、 第2次支援の条件となっている3億2500万ユーロの歳出削減を達成することを検討し ていることがこの日、明らかになった。ただ、ギリシャが4月の総選挙後は財政緊縮措置 を実施しないのではないかとの懸念は払しょくしきれていない。 市場関係者によると、この日の取引は主に米連邦準備理事会(FRB)による「オペレ ーション・ツイスト」の一環としての買い入れが主体で、商いは全体的に薄かった。BN Pパリバの国債取引部門のリック・クリングマン氏は、「FRBの買い入れにより、国債 価格は上昇した」としている。 FRBは米国債ポートフォリオの短期債を減らして長期債を増やすツイスト・オペを6 月まで継続する。同オペを通した買い入れにより、10年債利回りは12月中旬以降、 おおむね2%を下回る水準で推移してきた。 FRBはこの日、2020年から2021年までに償還を迎える国債49億5200万 ドルの買い入れを実施。応札額は149億8000万ドルだった。 15日と16日には 最大で70億ドルの買い入れを行う。 市場では、1月24─25日の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録の公表を15 日に控え、様子見姿勢が強まっている。 議事録では、同FOMC会合で多くの委員が追加金融緩和の必要性を認識していたこと が明らかになるとみられている。ただ、今のところはFRBが近いうちに何らかの動きを 示すとの兆候はほとんど出ていない。 Tボンド先物3月限3USH2は1─6/32高の143─18/32。 Tノート先物3月限3TYH2は13/32高の131―17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 27.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -33.25 (-0.50)