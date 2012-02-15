オリックス<8591.T>、期間5年の2本建て個人向けＳＢを24日に起債へ

［東京 １５日 ロイター］ オリックス( 8591.T )<0#8591=JFI>は、個人投資家向けに 販売する国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を２４日に決定する予定。第１５７回債と １５８回債の２本建てで、期間はともに５年。発行額は未定。訂正発行登録書などで明ら かになった。 【 募集要項（予定） 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 オリックス 申込期間 ２月２７日─３月９日 第１５７回無担保社債 払込期日 ３月１３日 発行額 未定 各社債の金額 １００万円 期間 ５年 主幹事 下記参照 利率 未定 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 りそな銀行 償還期限 ２０１７年３月１３日 三菱ＵＦＪ信託銀行 -------------------------------------------------------------------------------- ・利率（予定）：０．６０％─１．６０％の範囲内 ・条件決定日（予定）：２月２４日 ・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券 【 募集要項（予定） 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 オリックス 申込期間 ２月２７日─３月１２日 第１５８回無担保社債 払込期日 ３月１３日 発行額 未定 各社債の金額 １００万円 期間 ５年 主幹事 野村証券 利率 未定 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 りそな銀行 償還期限 ２０１７年３月１３日 三菱ＵＦＪ信託銀行 -------------------------------------------------------------------------------- ・利率（予定）：０．６０％─１．６０％の範囲内 ・条件決定日（予定）：２月２４日