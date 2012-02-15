16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００ 民主党財務金融部門会議 ０８：３０ 民主党財務金融・内閣部門合同会議 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：００ 衆議院予算委員会 １０：００ 住友商事資源・化学品事業部門説明会 １０：３０ マツダ新車発表会 １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ １月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所） １３：００ 自工会会長定例会見 １４：３０ 民主党円高・欧州危機等対応研究会 １５：００ 全銀協会長会見 １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １７：１５ 月例経済報告関係閣僚会議・終了後２月月例経済報告公表 企業決算 ブリヂストン ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５日（水） ０６３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] １０３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １４１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（米テキサス州サンマルコス） １４００ＧＭＴ １２月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １４１５ＧＭＴ １月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、下院歳入委員会で２０１３会計年度予算教書について証言 １９００ＧＭＴ １月２４─２５日の米ＦＯＭＣ議事録発表 欧州議会本会議（仏ストラスブール、１６日まで） 第４・四半期マレーシアＧＤＰ ポルトガル短期債入札 スペイン国債入札 イタリアＴビル入札 スウェーデン中銀、金融政策会合（１６日まで） ＩＭＦ・ＥＵのトロイカ調査団、支援条件の順守めぐりポルトガルへの調査開始（約２週間） ユーロ圏財務相がギリシャへの第２次支援について電話協議 ＥＵ・中国首脳会談（北京、最終日） １６日（木） ００００ＧＭＴ 第４・四半期シンガポールＧＤＰ確報値 ００３０ＧＭＴ １月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０８００ＧＭＴ スウェーデン中銀、金利決定を発表 ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １３３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長がコミュニティ・バンキングに 関する会議で講演（バージニア州アーリントン） １５００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、上院予算委員会で２０１３会計年度予算教書について証言 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 欧州議会本会議（仏ストラスブール、最終日） スペイン国債入札 フランス国債入札 ＯＥＣＤ、競争に関するグローバルフォーラム（パリ、１７日まで） ＝＝主要企業決算＝＝ SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA ) RENAULT SA ( RENA.PA ) （東京 １６日 ロイター）