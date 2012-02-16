追加：起債予測一覧〔表〕＝2月16日現在

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追加：・三菱ＵＦＪリース、伊藤忠商事、大陽日産、双日を国内ＳＢ表に追加しました。 ・オランダ開発金融公庫を円建て外債表に追加しました。 ・静岡県（地方債表掲載）の備考欄に、新たな内容を追加しました。 ・大和ハウス・レジデンシャル債を投資法人債に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 三菱ＵＦＪリース<0#8593=JFI> 2/16 AA 期間3年・5年 発行額は3年債が200億円程度、 5年債が100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和ＣＭ、東海東京、ＢＮＰパリバ 来週半ばに起債予定 # 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 2/16 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ 来週半ばに起債予定 # 大陽日酸 <0#4091=JFI> 2/16 A 期間5年、発行額100億円 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ # 双日 <0#2768=JFI> 2/16 A 期間3年、発行額100億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 東邦ガス <0#9533=JFI> 2/15 A 期間15年、発行額100億円 主幹事は野村、大和ＣＭ、 ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 2月下旬に発行予定 オリックス <0#8591=JFI> 2/15 A 期間5年、個人債 主幹事は大和ＣＭ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 仮条件／利率0.60─1.60％ 2月24日に起債予定 2/15 A 期間5年、個人債 主幹事は野村 仮条件／利率0.60─1.60％ 2月24日に起債予定 東急不動産 <0#8815=JFI> 2/14 A 期間5年 主幹事はみずほ、大和ＣＭ サッポロホールディングス 2/14 A 期間5年 <0#2501=JFI> 主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興 日立化成工業 <0#4217=JFI> 2/13 A 期間10年、主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ 丸井グループ <0#8252=JFI> 2/13 A 期間5年、主幹事は野村 神戸製鋼所 <0#5406=JFI> 2/10 AA 期間5年・10年、発行額は各100億円 主幹事は5年債が野村、みずほ、 大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興 10年債が野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(284回)+22bp 10年債：T(320回)+28bp 2月17日に起債予定 清水建設 <0#1803=JFI> 2/ 9 A 期間は中期 主幹事はみずほ 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 2/ 9 AA 期間4年・7年・10年 発行額は4年債が350億円、 7年債が150億円、10年債が500億円 主幹事は4年債が三菱ＵＦＪＭＳ、 大和ＣＭ、7年債と10年債が野村 レンジ／ 4年債：T(277回)+12─15bp 7年債：T(299回)+9─15bp 10年債：T(320回)+9─15bp 2月21日に起債予定 みらかホールディングス 2/ 6 A 期間5年 (4544.T) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 伊藤園 (2593.T) 2/ 3 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事は野村 レンジ／T(284回)+17bp 2月17日に起債予定 ホンダファイナンス 2/ 2 AA 期間5年、発行額400億円 <0#8461=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ レンジ／T(285回)+15bp 2月17日に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/21 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、大和ＣＭ、メリル レンジ／T(284回)+14bp 2月17日に起債予定 テルモ (4543.T) 12/12 A 期間3年・5年、発行額各400億円 主幹事は3年債が野村、みずほ、ＧＳ 5年債がみずほ、野村、ＧＳ 来週後半に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 3月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構 2/10 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 <0#0905=JFI> 2月17日に起債予定 住宅金融支援機構 2/ 7 A 期間10年・15年・20年、発行額は各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 3月上旬に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 A 期間10年、発行額300億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月に発行予定 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画>
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