追加：〔表〕きょうの投信設定（17日）＝7本、1807億8847万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド ２０１２─０２ ／ＪＰモルガン・アセット・マネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：４９３億３８１１万円 販売会社 ：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ◎モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン （為替ヘッジあり） モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン （為替ヘッジなし） ／国際投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各５００億円 設定額 ：為替ヘッジあり：１６億８５８２万円 為替ヘッジなし： ４億４６８１万円 販売会社 ：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ◎ダイワ・アセアン内需関連株ファンド ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円、マネー・ポートフォリオは１００万円（自己設定） 設定額 ：２５２億１３４１万円、マネー・ポートフォリオは１００万円 販売会社 ：大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ ◎野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各２０００億円 設定額 ：毎月分配型 ：８９６億８９１３万円 年２回決算型：１４４億１４１８万円 販売会社 ：野村証券