27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 追加上場：東証２部 日本和装ホールディングス2499（ジャスダックに既上場） １５：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２月２６日（日） ２０カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ２０）（最終日、メキシコ市） ２月２７日（月） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １５００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 ドイツ１２カ月物国債入札 フランス短期債入札 ドイツ議会、ギリシャ支援めぐる特別審議 台湾は休場［振替休日］ （東京 ２７日 ロイター）