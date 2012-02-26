起債予測一覧〔表〕＝2月27日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 2/24 A 期間10年、発行額200億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ、大和ＣＭ 仮条件／ 利率は当初5年が1.90─2.50％、 以降が6月ユーロ円L+2.90─3.50％ 3月9日に起債予定 山陽電気鉄道 <0#9052=JFI> 2/23 AA 期間5年、発行額60億円 主幹事は野村 今週後半に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 2/22 AA 期間5年・10年 発行額は5年債が200億円程度、 10年債が50億円程度、 主幹事は5年債が野村、大和ＣＭ 10年債がみずほ レンジ／ 5年債：T(285回)+52─60bp 10年債：T(新発)+54─60bp 今週後半に起債予定 アコム <0#8572=JFI> 2/22 AA 期間3年、発行額230億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+220─230bp 2月28日に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 2/22 AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債 個人債 主幹事はＳＭＢＣ日興 仮条件／ 利率は当初5年が0.80─1.40％、 以降が5年物円スワップの オファードレート+0.50─0.70％ 3月2日に起債予定 アドバンテスト ( 6857.T ) 2/21 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 5年債がみずほインベ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 森永乳業 <0#2264=JFI> 2/21 AA 期間6年、発行額100億円 主幹事は野村 レンジ／T(291回)+25─27bp 2月28日に起債予定 タカタ <0#7312=JFI> 2/21 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事はＳＭＢＣ日興、野村 レンジ／T(299回)+28─30bp 2月28日に起債予定 関西アーバン銀行<0#8545=JFI> 2/21 A 永久劣後債、 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月上旬に起債予定 三菱商事 <0#8058=JFI> 2/21 A 期間10年、発行額300億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 3月に起債予定 東邦ガス <0#9533=JFI> 2/15 AA 期間15年、発行額100億円 主幹事は野村、大和ＣＭ、 ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(93回)+11─12bp 今週前半に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 2/13 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事は野村 レンジ／L+46─48bp 2月28日に起債予定 清水建設 <0#1803=JFI> 2/ 9 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事はみずほ レンジ／T(299回)+38─41bp 2月28日に起債予定 みらかホールディングス 2/ 6 A 期間5年 ( 4544.T ) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 A 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 3月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 7 A 期間10年・15年・20年、発行額は各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 3月上旬に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月に発行予定 引受額：ＳＭＢＣ日興120億円、 大和ＣＭ80億円、 野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ各20億円、 ＧＳ、メリル、ＭスタンレーＭＵＦＧ、岡三 しんきん、東海東京、みずほインベ各10億円 ＪＰモルガン、シティＧ、ドイツ、 バークレイズ各5億円 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環