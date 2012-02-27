28日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：１５ 民主党成長戦略・経済対策ＰＴ総会 ０８：５０ 閣議 ０８：５０ １月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI] （予測中央値：小売業販売額前年比 0.2％） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債(３月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：３０ ユニクロ 復興応援プロジェクト １３：３０ スターバックスコーヒー コーヒー新カテゴリー導入発表会 １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２月２７日（月） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] １５００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 ドイツ１２カ月物国債入札 フランス短期債入札 ドイツ議会、ギリシャ支援めぐる特別審議 台湾は休場［振替休日］ ２８日 ０７００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米大統領選：共和党アリゾナ州・ミシガン州予備選 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア中期債入札 台湾は休場［和平紀念日］ （東京 ２８日 ロイター）