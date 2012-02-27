〔情報ＢＯＸ〕エルピーダメモリ<6665.T>の社債発行残高は約1385億円

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［東京 ２７日 ロイター］ 半導体メモリーのＤＲＡＭ市場で世界３位のエルピーダ メモリ6665.T<0#6665=JFI>が２７日、会社更生法の適用を東京地方裁判所に申請したと 正式に発表した。社債発行残高は約１３８５億円。 発行額 償還日 第２回無担保社債 １５０億円 ２０１２年 ３月２２日 第４回無担保社債 １００億円 ２０１２年１２月 ７日 第６回無担保社債 ２００億円 ２０１２年１１月２９日 米ドル建て転換社債 ７５００万米ドル ２０１３年 ４月１９日 （約６０億円） 第２回無担保転換社債 ６００億円 ２０１５年１０月２６日 型新株予約権付社債 第３回無担保転換社債 ２７５億円 ２０１６年 ８月 １日 型新株予約権付社債
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