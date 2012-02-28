29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 市場変更 スタートトゥデイ3092 東証マザーズから東証１部 ０８：１３ 製造業ＰＭＩ（マークィット）[JPRPMI=ECI] ０８：５０ １月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI] （予測中央値：前月比＋1.5％） １０：００─１１：３０ 亀崎日銀審議委員講演（福岡市） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京）[JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ １月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI] （予測中央値：前年比 3.5％） １４：００ １月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI] １４：００ 国際協力銀行（ＪＢＩＣ）渡辺経営責任者定例会見 １４：００─１４：３０ 亀崎日銀審議委員会見（福岡市） １６：００ 神戸製鋼所 鉄鋼産業懇談会後の会見 １９：００ 外国為替平衡操作の実施状況（月ベース）（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２８日（火） ０７００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] １５００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米大統領選：共和党アリゾナ州・ミシガン州予備選 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア中期債入札 台湾は休場［和平紀念日］ ２９日（水） ０５３０ＧＭＴ １０─１２月インドＧＤＰ ００１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演「国と地域の見通し」 （オハイオ州ウエストフィールドセンター） ００３０ＧＭＴ １月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０７００ＧＭＴ １月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５５ＧＭＴ ２月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １４３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「米経済概観」 （メキシコ市） １４４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、金融政策について下院金融委員会で証言 １８００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ドイツ１０年物国債入札 ＥＣＢ３年物オペ （東京 ２９日 ロイター）