〔表〕きょうの投信設定（29日）＝22本

【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎債券・通貨戦略ファンド（リスクコントロール型） ＜愛称：グローバルデザイン＞ ／中央三井アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：中央三井信託銀行 ◎ブラジル・レアル・バランス・オープン（毎月分配型） ／ユナイテッド投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：── 販売会社 ：おきなわ証券、日本アジア証券 ◎豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）Ｔ１コース 豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）Ｔ２コース ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：八幡証券、大山日ノ丸証券、新和証券、あかつき証券、岡安証券 三津井証券、永和証券 ◎イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型） ／ＰＣＡアセットマネジメント投信 （２月１４日からイーストスプリング・インベストメンツ） ──────────────────────────────────── 設定上限額：３００億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＢＩ証券、水戸証券、リテラ・クレア証券、宇都宮証券 ◎ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型） ＜愛称：ノアリザーブ＞ ／ピクテ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：滋賀銀行( 8366.T )、百十四銀行( 8386.T ) ◎ピクテ新興国インカム株式ファンド （毎月決算型）米ドル円ヘッジ＜愛称：ドルから新興イン＞ （毎月決算型）ユーロ円ヘッジ＜愛称：ユーロから新興イン＞ ／ピクテ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：── 販売会社 ： 木証券( 8625.T )、東洋証券( 8625.T ) ◎野村ブル・ベア セレクト５ ・（米国株スーパーブル５） ・（米国株スーパーベア５） ・（米国国債４倍ブル５） ・（米国国債４倍ベア５） ・（円安ドル高トレンド５） ・（円高ドル安トレンド５） ・（円安ユーロ高トレンド５） ・（円高ユーロ安トレンド５） ・（円安豪ドル高トレンド５） ・（円高豪ドル安トレンド５） ・（マネー ポートフォリオ５） ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０億円、マネーポートは１０００万円（いずれも自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：野村証券、ＳＢＩ証券、岡三証券( 8609.T )、香川証券、 キャピタル・パートナーズ証券、極東証券( 8706.T )、コスモ証券、 木証券( 8625.T )、東海東京証券、西日本シティＴＴ証券、 日本アジア証券、みずほインベスターズ証券、山和証券、豊証券 ◎グローバルマクロ・ストラテジックアルファ・ラップ ＜愛称：臥龍（がりゅう）＞ ／みずほ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５億円 設定額 ：── 販売会社 ：みずほ証券 ◎ラテンアメリカ社債ファンド 現地通貨コース（毎月決算型） ラテンアメリカ社債ファンド 円ヘッジコース（毎月決算型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：現地通貨コース（毎月決算型）： ５０００万円（自己設定） 円ヘッジコース（毎月決算型）：２億５０００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：日の出証券