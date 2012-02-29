追加：〔表〕きょうの投信設定（29日）＝22本、42億0757万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎債券・通貨戦略ファンド（リスクコントロール型） ＜愛称：グローバルデザイン＞ ／中央三井アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：１１億２９２９万円 販売会社 ：中央三井信託銀行 ◎ブラジル・レアル・バランス・オープン（毎月分配型） ／ユナイテッド投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：５億４９７６万円 販売会社 ：おきなわ証券、日本アジア証券 ◎豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）Ｔ１コース 豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）Ｔ２コース ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：Ｔ１コース：２億４０３０万円 Ｔ２コース：２億７７３０万円 販売会社 ：八幡証券、大山日ノ丸証券、新和証券、あかつき証券、岡安証券 三津井証券、永和証券 ◎イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型） ／ＰＣＡアセットマネジメント投信 （２月１４日からイーストスプリング・インベストメンツ） ──────────────────────────────────── 設定上限額：３００億円 設定額 ：１億００１５万円 販売会社 ：ＳＢＩ証券、水戸証券、リテラ・クレア証券、宇都宮証券 ◎ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型） ＜愛称：ノアリザーブ＞ ／ピクテ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：１億８２７０万円 販売会社 ：滋賀銀行( 8366.T )、百十四銀行( 8386.T ) ◎ピクテ新興国インカム株式ファンド （毎月決算型）米ドル円ヘッジ＜愛称：ドルから新興イン＞ （毎月決算型）ユーロ円ヘッジ＜愛称：ユーロから新興イン＞ ／ピクテ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：米ドル円ヘッジ：１３１９万円 ユーロ円ヘッジ：１３８７万円 販売会社 ： 木証券( 8625.T )、東洋証券( 8625.T ) ◎野村ブル・ベア セレクト５ ・（米国株スーパーブル５） ・（米国株スーパーベア５） ・（米国国債４倍ブル５） ・（米国国債４倍ベア５） ・（円安ドル高トレンド５） ・（円高ドル安トレンド５） ・（円安ユーロ高トレンド５） ・（円高ユーロ安トレンド５） ・（円安豪ドル高トレンド５） ・（円高豪ドル安トレンド５） ・（マネー ポートフォリオ５） ／野村アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０億円、マネーポートは１０００万円（いずれも自己設定） 設定額 ：・（米国株スーパーブル５） ：１億円 ・（米国株スーパーベア５） ：１億円 ・（米国国債４倍ブル５） ：２億円 ・（米国国債４倍ベア５） ：２億円 ・（円安ドル高トレンド５） ：５０００万円 ・（円高ドル安トレンド５） ：５０００万円 ・（円安ユーロ高トレンド５） ：５０００万円 ・（円高ユーロ安トレンド５） ：５０００万円 ・（円安豪ドル高トレンド５） ：５０００万円 ・（円高豪ドル安トレンド５） ：５０００万円 ・（マネー ポートフォリオ５）：１００万円 販売会社 ：野村証券、ＳＢＩ証券、岡三証券( 8609.T )、香川証券、 キャピタル・パートナーズ証券、極東証券( 8706.T )、コスモ証券、 木証券( 8625.T )、東海東京証券、西日本シティＴＴ証券、 日本アジア証券、みずほインベスターズ証券、山和証券、豊証券 ◎グローバルマクロ・ストラテジックアルファ・ラップ ＜愛称：臥龍（がりゅう）＞ ／みずほ投信投資顧問 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５億円 設定額 ：５億円 販売会社 ：みずほ証券 ◎ラテンアメリカ社債ファンド 現地通貨コース（毎月決算型） ラテンアメリカ社債ファンド 円ヘッジコース（毎月決算型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：現地通貨コース（毎月決算型）： ５０００万円（自己設定） 円ヘッジコース（毎月決算型）：２億５０００万円（自己設定） 設定額 ：現地通貨コース（毎月決算型）： ５０００万円 円ヘッジコース（毎月決算型）：２億５０００万円 販売会社 ：日の出証券