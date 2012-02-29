1日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００ 民主党財務金融部門会議 ０８：５０ ２０１１年１０─１２月法人企業統計[JPBUSX=ECI]（財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債(３月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 本会議 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省） １３：００ サッポロビール バカルディＲＴＤ新商品発表会 １４：００ 自販連・全軽自協 新車販売実績２月分 １５：００ 財政資金対民間収支（２月中実績、３月中見込み）（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １６：００ エーザイ 社長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２９日（水） ００１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演「国と地域の見通し」 （オハイオ州ウエストフィールドセンター） ００３０ＧＭＴ １月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０５３０ＧＭＴ １０─１２月インドＧＤＰ ０７００ＧＭＴ １月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] ０８５５ＧＭＴ ２月独失業率（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省）[USGDPR=ECI] １４３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「米経済概観」 （メキシコ市） １４４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、金融政策について下院金融委員会で証言 １８００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ドイツ１０年物国債入札 ＥＣＢ３年物オペ ３月１日（木） ０１００ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １３００ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「国と地域の成長のカギ」（クリーブランド） １３３０ＧＭＴ １月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、金融政策について上院銀行委員会で証言 １５００ＧＭＴ １月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５３０ＧＭＴ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のラスキン理事が 「経済見通し」について講演（ウェストポート） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が 経済と銀行について講演（アトランタ） ２月米自動車販売台数 ２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２日まで） スペイン国債入札 フランス国債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 韓国は休場［独立運動記念日（三一節）］ （東京 １日 ロイター）