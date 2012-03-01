追加：起債予測一覧〔表〕＝3月1日現在

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追加：・東海ゴム工業、山口フィナンシャルグループを国内ＳＢ表に追加しました。 ・沖縄電力を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 東海ゴム工業 <0#5191=JFI> 3/ 1 A 期間5年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ # 山口フィナンシャルグループ 3/ 1 A 期間3年、発行額200億円、個人債 <0#8418=JFI> 主幹事は東海東京 仮条件／利率は0.30─0.70％ 3月7日に起債予定 武田薬品工業 (4502.T) 2/29 A 期間4年・5年・6年 発行総額は1500─2000億円程度 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ 3月以降に起債予定 りそな銀行 <0#8319=JFI> 2/29 AA 期間10年・15年、劣後債 発行額は10年債が200億円程度、 15年債が未定 主幹事は10年債が野村、大和ＣＭ、 シティＧ、15年債が野村、シティＧ、 メリル レンジ／ 10年債：T(321回)+78─84bp 最速来週半ばに起債予定 エクセディ (7278.T) 2/28 A 期間5年、発行額70億円 主幹事は野村 3月に起債予定 ＩＨＩ <0#7013=JFI> 2/28 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事はＳＭＢＣ日興、野村 レンジ／L+48─50bp 3月2日に起債予定 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 2/24 A 期間10年、発行額200億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ、大和ＣＭ 仮条件／ 利率は当初5年が1.90─2.50％、 以降が6月ユーロ円L+2.90─3.50％ 3月9日に起債予定 山陽電気鉄道 <0#9052=JFI> 2/23 AA 期間5年、発行額60億円 主幹事は野村 レンジ／L+44bp 3月2日に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 2/22 AA 期間5年・10年 発行額は5年債が500億円、 10年債が100億円、 主幹事は5年債が野村、大和ＣＭ 10年債がみずほ レンジ／ 5年債：T(285回)+55bp 10年債：T(321回)+55bp 3月2日に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 2/22 AA 期間10年、期限前償還条項付劣後債 個人債 主幹事はＳＭＢＣ日興 仮条件／ 利率は当初5年が0.80─1.40％、 以降が5年物円スワップの オファードレート+0.50─0.70％ 3月2日に起債予定 アドバンテスト (6857.T) 2/21 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 5年債がみずほインベ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 関西アーバン銀行<0#8545=JFI> 2/21 AA 永久劣後債(ノンコール5)、 発行額80億円程度 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ レンジ／L+298bp 3月2日に起債予定 三菱商事 <0#8058=JFI> 2/21 AA 期間10年、発行額300億円 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ レンジ／T(321回)+17─18bp 3月2日に起債予定 みらかホールディングス 2/ 6 A 期間5年 (4544.T) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ ソニー <0#6758=JFI> 11/25 AA 期間5年・10年、 発行額は5年債が200億円程度、 10年債が100億円程度 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ レンジ／ 5年債：T(285回)+33─38bp 10年債：T(321回)+40─45bp 来週半ばに起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 7 AA 期間10年・15年・20年、発行額は各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 10年債：T(321回)+7─8bp 15年債：T(93回)+7─9bp 20年債：T(133回)+13─14bp 3月6日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 ------
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