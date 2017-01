UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、米ＦＲＢ議長が追加緩和示唆せず失望売り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*27.00(‐0*05.00) =3.0816% 前営業日終盤 101*00.00(‐0*18.00) =3.0736% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*07.50(‐0*09.50) =1.9739% 前営業日終盤 100*17.00(‐0*04.50) =1.9411% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*01.75(‐0*03.25) =0.8638% 前営業日終盤 100*05.00(+0*00.50) =0.8430% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*29.00(‐0*00.25) =0.2971% 前営業日終盤 99*29.25(‐0*00.25) =0.2931% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場では国債価格が下落。 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が下院金融委員会での証言で、追加緩和実 施を示唆しなかったことから、具体的な手掛かりを期待していた投資家の間で国債を売る 動きが広がった。 指標10年債US10YT=RRは10/32安。利回りは1.98%をやや下回る水準に上 昇した。前日終盤時点では1.95%だった。2月は全般的に利回りが上昇した。指標債 利回りは月間ベースで、昨年10月以来の上昇となる見通し。ただ依然として11月初旬 以来のレンジである1.79―2.17%内にとどまった。 この日は、欧州中央銀行(ECB)が2回目の期間3年流動性供給オペ(LTRO)を 実施。800金融機関に総額5295億3100万ユーロを供給した。 バーナンキFRB議長は、下院金融委員会で行った経済・金融政策に関する半期に一度 の証言で、米経済の成長が加速しなければ、容認できないほど高い失業率は低下しないな どと述べ、米経済に対し慎重な見方を示した。ただ、FRBによる追加国債買い入れの可 能性については示唆せず、一部市場関係者の間で出ていた追加緩和実施に対する観測が後 退した。 RBS証券の米国債ストラテジスト、ジョン・ブリッグス氏は「FRB議長は、基本的 に、全く(追加緩和に関する)状況に言及しなかった。ECBの長期資金供給オペが完了 したことも重なり、市場は追加流動性措置の終わりを迎えたかのような動きとなった」と 話した。 2年債US2YT=RRは前日比ほぼ横ばい。利回りは0.31%となった。月初時点の利回 りは0.23%で、2年債の月間ベースでの利回り上昇率は過去1年間で最大となった。 この日発表された2月の米シカゴ購買部協会景気指数と第4・四半期米国内総生産(G DP)改定値はともに予想を上回り、相場を圧迫した。フランクリン・テンプルトンのシ ニアバイスプレジデント、マイケル・マテラッソ氏は、GDPが速報値から上方修正され たこととシカゴ購買部協会景気指数の予想を上回る上昇が、米国債下落の根本的な要因と の見方を示した。 クレディ・スイスのエコノミスト、デイナ・サポルタ氏は「FRB議長に対して、追加 緩和が確実であることを示唆する何らかの発言を市場が期待していたとすれば、失望した だろう」と指摘した。 この日の午後に発表された米地区連銀経済報告では、1月2月半ばにかけて国内経済が 緩やかに拡大したとの認識が示されたが、米国債相場にはほとんど影響しなかった。 Tボンド先物3月限3USH2は23/32安の143―03/32。 Tノート先物3月限3TYH2は13/32安の131―08.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.25 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 24.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 (unch)