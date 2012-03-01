〔表〕きょうの投信設定（2日）＝3本

Investing |
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ＦＲＭ シグマ リンクファンド（ＳＭＡ専用） ／住信アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：住友信託銀行 ◎アジア高利回り社債ファンド 現地通貨コース（毎月決算型） アジア高利回り社債ファンド 円ヘッジコース（毎月決算型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：現地通貨コース（毎月決算型）： ５０００万円 円ヘッジコース（毎月決算型）： ４億５０００万円 （いずれも自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：日の出証券
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文