〔表〕きょうの投信設定（2日）＝3本

【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ＦＲＭ シグマ リンクファンド（ＳＭＡ専用） ／住信アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：住友信託銀行 ◎アジア高利回り社債ファンド 現地通貨コース（毎月決算型） アジア高利回り社債ファンド 円ヘッジコース（毎月決算型） ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：現地通貨コース（毎月決算型）： ５０００万円 円ヘッジコース（毎月決算型）： ４億５０００万円 （いずれも自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：日の出証券