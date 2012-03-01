2日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 追加上場 Ｔ＆Ｋ Ｔｏｋａ4636 東証マザーズ（既上場はジャスダック） ０８：００ 民主党資本市場・企業統治改革ＷＴ ０８：１５ 閣議、閣議後会見 ０８：３０ １月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI] （予測中央値：-0.2％） ０８：３０ ２月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI] （予測中央値：-0.4％） ０８：３０ １月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.72倍） ０８：３０ １月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.5％） ０８：３０ １月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比-0.8％） ０８：５０ マネタリーベース（日銀） １０：００ スマートグリッドＥＸＰＯ 日立・斉藤常務講演 １５：００過ぎ ２月国内ユニクロ既存店売上高速報 １５：３０ イオン、ＪＡＬ、ビックカメラの協業について １７：００ 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １日（木） ０１００ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] ０２３０ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] １３００ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「国と地域の成長のカギ」（クリーブランド） １３３０ＧＭＴ １月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、金融政策について上院銀行委員会で証言 １５００ＧＭＴ １月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １５００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５３０ＧＭＴ 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のラスキン理事が 「経済見通し」について講演（ウェストポート） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が 経済と銀行について講演（アトランタ） ２月米自動車販売台数 ２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２日まで） スペイン国債入札 フランス国債入札 フィリピン中銀金融政策決定会合 韓国は休場［独立運動記念日（三一節）］ ３月２日（金） ０７００ＧＭＴ １月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （東京 ２日 ロイター）
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