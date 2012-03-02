追加：起債予測一覧〔表〕＝3月2日現在

追加：・住友信託銀行を国内ＳＢ表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 住友信託銀行 <0#8403=JFI> 3/ 2 A 期間10年、発行額200億円程度 劣後債、 主幹事は大和ＣＭ 3月12日の週前半に起債予定 東海ゴム工業 <0#5191=JFI> 3/ 1 A 期間5年、発行額100億円 主幹事は大和ＣＭ 山口フィナンシャルグループ 3/ 1 AA 期間3年、発行額200億円、個人債 <0#8418=JFI> 主幹事は東海東京 仮条件／利率は0.30─0.70％ 3月7日に起債予定 武田薬品工業 ( 4502.T ) 2/29 A 期間4年・5年・6年 発行総額は1500─2000億円程度 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ 3月以降に起債予定 りそな銀行 <0#8319=JFI> 2/29 AA 期間10年・15年、劣後債 発行額は10年債が200億円程度、 15年債が100億円程度 主幹事は10年債が野村、大和ＣＭ、 シティＧ、15年債が野村、シティＧ、 メリル レンジ／ 10年債：T(321回)+79─83bp 15年債：T(93回)+97─98bp 来週半ばに起債予定 エクセディ ( 7278.T ) 2/28 A 期間5年、発行額70億円 主幹事は野村 3月に起債予定 池田泉州銀行 <0#8375=JFI> 2/24 AA 期間10年、発行額200億円、個人債 期限前償還条項付劣後債 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ、大和ＣＭ 仮条件／ 利率は当初5年が1.90─2.50％、 以降が6月ユーロ円L+2.90─3.50％ 3月9日に起債予定 アドバンテスト ( 6857.T ) 2/21 A 期間3年・5年 主幹事は3年債が野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 5年債がみずほインベ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ みらかホールディングス 2/ 6 AA 期間5年、発行額100億円 ( 4544.T ) 主幹事は野村、みずほインベ、 三菱ＵＦＪＭＳ 来週後半に起債予定 ソニー <0#6758=JFI> 11/25 AA 期間5年・10年、 発行額は5年債が300億円程度、 10年債が100億円程度 主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ レンジ／ 5年債：T(285回)+35─37bp 10年債：T(321回)+41─44bp 3月7日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 7 AA 期間10年・15年・20年、発行額は各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 10年債：T(321回)+7bp 15年債：T(93回)+7─9bp 20年債：T(133回)+13─14bp 3月6日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/19 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ 3月8日に起債予定 引受額：ＳＭＢＣ日興120億円、 大和ＣＭ80億円、 野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ各20億円、 ＧＳ、メリル、ＭスタンレーＭＵＦＧ、岡三 しんきん、東海東京、みずほインベ各10億円 ＪＰモルガン、シティＧ、ドイツ、 バークレイズ各5億円 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 兵庫県 <0#0106=JFI> 2/24 AA 期間10年、発行額200億円、入札方式 3月6日に起債予定 2/20 A 期