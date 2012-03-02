訂正：発表者側の申し出により、「社債管理者」を「財務代理人」に訂正します。 ［東京 ２日 ロイター］ 主幹事によると、豪ウエストパック・バンキング・コーポ レーション( WBC.AX )は、期間５年の変動利付サムライ債（円貨社債）の発行条件を決定し た。発行額１４０億円。 利率 ３カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．８３％ 発行価格 １００円 ［ 募集要項一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ウエストパック・ 払込期日 ３月 ９日 バンキング・ 各社債の金額 １億円 コーポレーション 主幹事 下記参照 第６回変動利付円貨社債 財務代理人（訂正）みずほコーポレート銀行 発行額 １４０億円 格付け・予定 Ａａ２（ムーディーズ） 期間 ５年 ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ） 利率 上記参照 発行価格 １００円 償還期限 ２０１７年３月９日 利払日 ３月、６月、９月、１２月の各９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村証券 ・引受手数料：２５銭