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訂正（発表者側の申し出）：豪ウエストパック
訂正：発表者側の申し出により、「社債管理者」を「財務代理人」に訂正します。
［東京 ２日 ロイター］ 主幹事によると、豪ウエストパック・バンキング・コーポ
レーション(WBC.AX)は、期間５年の変動利付サムライ債（円貨社債）の発行条件を決定し
た。発行額１４０億円。
利率 ３カ月円ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．８３％
発行価格 １００円
［ 募集要項一覧 ］
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銘柄 ウエストパック・ 払込期日 ３月 ９日
バンキング・ 各社債の金額 １億円
コーポレーション 主幹事 下記参照
第６回変動利付円貨社債 財務代理人（訂正）みずほコーポレート銀行
発行額 １４０億円 格付け・予定 Ａａ２（ムーディーズ）
期間 ５年 ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）
利率 上記参照
発行価格 １００円
償還期限 ２０１７年３月９日
利払日 ３月、６月、９月、１２月の各９日
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・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村証券
・引受手数料：２５銭
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