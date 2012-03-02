UPDATE1: ＩＨＩ<7013.T>、5年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.00％

［東京 ２日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、ＩＨＩ( 7013.T )<0#7013=JFI> は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 １．００％ 発行価格 １００円 スプレッド ５年スワップレート＋０．４８％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ＩＨＩ 募集期間 ３月 ２日 第３６回国内普通社債 払込期日 ３月 ９日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 １．００％ 主幹事 下記参照 発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行 応募者利回り １．０００％ 格付け・予定 ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ） 償還期限 ２０１７年３月９日 Ａ─（ＪＣＲ） 利払日 ３月、９月の各９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村証券 ・引受証券とシェア（単位：％） ＳＭＢＣ日興証７０ 野村証３０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）