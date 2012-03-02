再送：UPDATE1: 大和ハウス・レジデンシャル<8984.T>、期間5年の投資法人債発行条件を決定＝利率1.12％

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＊表組みを修正して再送します。
［東京 ２日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、大和ハウス・
レジデンシャル投資法人(8984.T)は、期間５年の投資法人債の発行条件を決定した。
発行額３０億円。
利率 １．１２％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．６０％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 大和ハウス・レジデンシャル 募集期間 ３月 ２日
投資法人第１回投資法人債 払込日 ３月 ９日
発行額 ３０億円 各投資法人債 １億円
期間 ５年 の金額
利率 １．１２％ 主幹事 下記参照
発行価格 １００円 財務代理人 中央三井信託銀行
応募者利回り １．１２０％ 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ）
償還日 ２０１７年３月９日
利払日 ３月、９月の各９日
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・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受額（単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ１５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１５
（ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
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