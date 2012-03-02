再送：UPDATE1: 大和ハウス・レジデンシャル<8984.T>、期間5年の投資法人債発行条件を決定＝利率1.12％

＊表組みを修正して再送します。 ［東京 ２日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、大和ハウス・ レジデンシャル投資法人( 8984.T )は、期間５年の投資法人債の発行条件を決定した。 発行額３０億円。 利率 １．１２％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．６０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 大和ハウス・レジデンシャル 募集期間 ３月 ２日 投資法人第１回投資法人債 払込日 ３月 ９日 発行額 ３０億円 各投資法人債 １億円 期間 ５年 の金額 利率 １．１２％ 主幹事 下記参照 発行価格 １００円 財務代理人 中央三井信託銀行 応募者利回り １．１２０％ 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ） 償還日 ２０１７年３月９日 利払日 ３月、９月の各９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 ・引受証券と引受額（単位：億円） 大和証券キャピタル・マーケッツ１５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１５ （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）