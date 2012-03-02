UPDATE1: ケネディクス不動産<8972.T>、5年6カ月の投資法人債発行条件を決定＝利率2.00％

［東京 ２日 ロイター］ バークレイズ・キャピタル証券によると、ケネディクス不 動産投資法人( 8972.T )<0#8972=JFI>は、期間５年６カ月の投資法人債の発行条件を決定し た。発行額１５億円。 利率 ２．００％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋１．４４％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ケネディクス不動産投資法人 募集期間 ３月 ２日 第４回投資法人債 払込日 ３月 ８日 発行額 １５億円 各投資法人債 １億円 期間 ５年６カ月 の金額 利率 ２．００％ 引受会社 バークレイズ・ 発行価格 １００円 キャピタル証券（単独） 応募者利回り ２．０００％ 財務代理人 三井住友銀行 償還日 ２０１７年９月８日 格付け・予定 Ａ（ＪＣＲ） 利払日 ３月、９月の各８日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）