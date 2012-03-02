UPDATE1: 三井住友銀、10年・1060億円の個人向け期限前償還条項付劣後債発行条件を決定

［東京 ２日 ロイター］ 三井住友銀行<0#8412=JFI>は、個人投資家向けに販売する 期間１０年の期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行条件を決定した。 発行額１０６０億円。主幹事の発表で明らかになった。 利率 当初５年：１．１０％ 以降：５年円スワップレート＋０．５８％ 発行価格 １００円 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 三井住友銀行 募集期間 ３月 ５日─２１日 第２９回期限前償還条項付 払込日 ３月２２日 無担保社債（劣後特約付） 各社債の金額 １００万円 発行額 １０６０億円 主幹事 ＳＭＢＣ日興証券 期間 １０年 社債管理者 中央三井信託銀行 利率 上記参照 格付け・予定 Ａ （Ｒ＆Ｉ） 発行価格 １００円 Ａ＋（ＪＣＲ） 償還日 ２０２２年３月２２日 利払日 ３月、９月の各２２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案 単位：億円） ＳＭＢＣ日興証５５０ 大和証券キャピタル・マーケッツ３００ ＳＭＢＣフレンド証１１０ 野村証１００ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料４０銭 ・期限前償還条項：本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、 ２０１７年３月２２日に額面１００円につき１００円の割合で期限前償還することが できる。 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）