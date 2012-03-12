再送：12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ １月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ ２月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI]市場予想中央値：前年比＋0.6%、前月比＋0.2% １０：００ ２月ビール系飲料課税出荷数量 １３：５０ 関西経済連合会定例会見 １４：００ ２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（金） ００３０ＧＭＴ １月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １５００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] ２月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ、小売売上高 鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI] 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） マレーシア中銀金融政策決定会合 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） １０日（土） ２月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、最終日） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） １１日（日） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） 北米夏時間入り １２日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） （東京 １２日 ロイター）