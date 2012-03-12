再送：12日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ １月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] ０８：５０ ２月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI]市場予想中央値：前年比＋0.6%、前月比＋0.2% １０：００ ２月ビール系飲料課税出荷数量 １３：５０ 関西経済連合会定例会見 １４：００ ２月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（金） ００３０ＧＭＴ １月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７００ＧＭＴ ２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７００ＧＭＴ １月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９３０ＧＭＴ ２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １３３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １５００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] ２月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ、小売売上高 鉱工業生産、固定資産投資（国家統計局）[CNCPI=ECI] 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、１０日まで） マレーシア中銀金融政策決定会合 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） １０日（土） ２月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 世界最大のＩＴ見本市「ＣｅＢｉｔ」（独ハノーバー、最終日） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） １１日（日） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） 北米夏時間入り １２日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） （東京 １２日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文