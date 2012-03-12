UPDATE1: 中国の人民元基準値は6.3282元、過去2番目の大幅な下落

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［上海 １２日 ロイター］ 中国人民銀行（中央銀行）は、１２日の人民元基準値CNY=SAECを１ドル＝６．３２８２元と安い水準に設定した。これは前営業日比で０．０２０９元、０．３３％安。これは過去２番目の大幅な下落で、中国が人民元の振れ幅を拡大する意向を示すとみられている。
中国が外為市場を創設した１９９４年以降、基準値が最も下落したのは２０１０年８月１２日の０．０２４７元、０．３６％だった。
人民元の対ドルでの１日の許容変動幅は、基準値の上下０．５％。
＊基準値を含めた詳細は、中国為替取引システム（ＣＦＥＴＳ）のホームページでご覧になれます。
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