＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月12日─19日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １２日（月） ０７００ＧＭＴ ２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 1.2 （前年比、％） N/A 3.0 １８００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -229.0 -27.4 １３日（火） ０６３０ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.5 -0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.6 2.6 ０７４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -3.0 ０９３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -7.88 -7.11 １０００ＧＭＴ ３月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 10.0 5.4 （現況指数） 42.5 40.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 1.0 0.4 （自動車除く／前月比、％）0.7 0.7 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.4 １４日（水） ０９３０ＧＭＴ ２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.4 8.4 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.1 （前年比、％） -0.8 -2.0 １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.8 （前年比、％） 2.7 2.6 （1月改定） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.6 0.3 （輸出物価／前月比、％） 0.2 0.2 １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -114.1 -110.28 １５日（木） １２３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 17.85 19.53 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/10までの週、1000件） 359 362 １２３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.4 １３００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 12.0 10.2 １６日（金） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 9.7 １２３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.2 （指数／前年比、％) 2.9 2.9 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.3 １３１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.0 （設備稼働率、％） 78.8 78.5 １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.0 75.3 （2月確報） １８日（日） ２月の中国主要７０都市新築住宅価格 １９日（月） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 16.3 １４００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 29 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━