13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：１５ 成長戦略・経済対策ＰＴ総会（民主党） ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １月第３次産業活動指数（経産省）[JPTERT=ECI] ０９：００ 参議院予算委員会 １０：３０ コカ・コーラシステム 事業戦略説明会 １５：００ ２月投信概況 １５：３０ 白川日銀総裁会見 夕方 前原政調会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２日（月） ０７００ＧＭＴ ２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６００ＧＭＴ ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） （主な決算発表） VOLKSWAGEN AG ( VOWG_p.DE ) １３日（火） ０６３０ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０７４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０９３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １０００ＧＭＴ ３月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が講演（パリ） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） 米大統領選：共和党ハワイ州党員集会、アラバマ州・ミシシッピ州予備選 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） （主な決算発表） BMW AG ( BMWG.DE ) （東京 １３日 ロイター）