起債予測一覧〔表〕＝3月13日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 全日本空輸 <0#9202=JFI> 3/ 8 AA 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事はＳＭＢＣ日興 仮条件／利率0.65─1.25％ 3月19日に起債予定 住友信託銀行 <0#8403=JFI> 3/ 2 AA 期間10年、発行額400億円 劣後債、 主幹事は大和ＣＭ レンジ／T(321回)+64bp 3月13日に起債予定 武田薬品工業 (4502.T) 2/29 AA 期間4年・5年・6年 発行額は4年債が700億円、 5年債が600億円、 6年債が600億円 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和ＣＭ レンジ／ 4年債：T(277回)+14bp 5年債：T(285回)+13bp 6年債：T(291回)+13bp 3月13日に起債予定 エクセディ (7278.T) 2/28 AA 期間5年、発行額70億円 主幹事は野村 レンジ／T(285回)+20─21bp 3月13日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策金融公庫 3/ 7 A 2012年度第1四半期の主幹事は野村、 <0#0910=JFI> 三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 3/ 6 A 期間30年 <0#0943=JFI> 2012年度上期の主幹事は野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 3/ 6 A 期間10年、15年、20年 発行は4月中旬(条件決定は4月上旬)予定 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> <0#0906=JFI> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 1/ 6 <2011年度第4四半期発行計画> 10年債：900億円程度 20年債：200億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、EMTN、その他：900億円程度 総額：2185億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 東京都 <0#0100=JFI> 2/23 AA 期間10年、発行額500億円 3月15日に起債予定 愛知県 <0#0108=JFI> 2/23 AA 期間10年、発行額200億円 3月16日に起債予定 名古屋市 <0#0151=JFI> 2/17 AA 期間10年、発行額200億円 幹事は野村、みずほ、三菱東京ＵＦＪ銀 3月15日に起債予定、3月30日に発行予定 神戸市 <0#0153=JFI> 7/27 AA 期間30年、発行額100億円程度 主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興 今週後半に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（公社債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（投資法人債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ウリィ銀行 1/10 A 主幹事はシティＧ、クレディアグリコル ＨＳＢＣ、みずほ、野村 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（海外ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（ＡＢＳ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/23 AA 第59回債、発行額1488億円 <0#0943=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、野村、 メリル
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