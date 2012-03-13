武田薬品<4502.T>、4年・700億円の国内ＳＢ発行条件決定＝利率0.365％

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［東京 １３日 ロイター］ 野村証券によると、武田薬品工業(4502.T)は、期間４年
の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額７００億円。
利率 ０．３６５％
発行価格 １００円
スプレッド 第２７７回国債流通利回り＋０．１４％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 武田薬品工業 募集期間 ３月１３日
第１１回国内普通社債 払込日 ３月２２日
発行額 ７００億円 各社債の金額 １億円
期間 ４年 主幹事 下記参照
利率 ０．３６５％ 財務代理人 三井住友銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ）
応募者利回り ０．３６５％ Ａａ３（ムーディーズ）
償還日 ２０１６年３月２２日
利払日 ３月、９月の各２２日
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・主幹事：野村証券、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、
大和証券キャピタル・マーケッツ
・引受証券と引受額（単位：億円）：
野村証３５０ ＳＭＢＣ日興証１７５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０５
大和証券キャピタル・マーケッツ７０
・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料１０銭
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