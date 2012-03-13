武田薬品<4502.T>、6年・600億円の国内ＳＢ発行条件決定＝利率0.549％

［東京 １３日 ロイター］ 野村証券によると、武田薬品工業( 4502.T )は、期間６年 の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額６００億円。 利率 ０．５４９％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２９１回国債流通利回り＋０．１３％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 武田薬品工業 募集期間 ３月１３日 第１３回国内普通社債 払込日 ３月２２日 発行額 ６００億円 各社債の金額 １億円 期間 ６年 主幹事 下記参照 利率 ０．５４９％ 財務代理人 三井住友銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．５４９％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還日 ２０１８年３月２２日 利払日 ３月、９月の各２２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：野村証券、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 大和証券キャピタル・マーケッツ ・引受証券と引受額（単位：億円）： 野村証３００ ＳＭＢＣ日興証１５０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証９０ 大和証券キャピタル・マーケッツ６０ ・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料１５銭