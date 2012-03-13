UPDATE1: 住友信託銀、10年・400億円の劣後債発行条件を決定＝利率1.620％

［東京 １３日 ロイター］ 住友信託銀行<0#8403=JFI>は、期間１０年の劣後債の発 行条件を決定した。発行額４００億円。主幹事の発表と発行登録追補書類で明らかになっ た。 利率 １．６２０％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２１回国債流通利回り＋０．６４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 住友信託銀行 募集期間 ３月１３日 第１５回無担保社債 払込日 ３月２２日 （劣後特約付） 各社債の金額 １億円 発行額 ４００億円 主幹事 大和証券キャピタル・ 期間 １０年 マーケッツ 利率 １．６２０％ 発行代理人 住友信託銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ＋（ＪＣＲ） 応募者利回り １．６２０％ Ａ２（ムーディーズ） 償還日 ２０２２年３月２２日 利払日 ３月、９月の各２２日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（単位：億円） 大和証券キャピタル・マーケッツ２４０ 野村証１００ ＳＭＢＣ日興証４０ 岡三証１６ 東海東京証４ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）